У Чорногорії оголошено триденну жалобу за жертвами стрілянини в Цетінє

Нападник помер після спроби накласти на себе руки.

Прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч оголосив у країні триденний траур за жертвами стрілянини в історичній столиці Цетінє, яка стала шоком для невеликої балканської країни.

Як пише BBC, за уточненими даними, загинули 10 людей, ще четверо перебувають у критичному стані. Стрілець, якого ідентифікували як 45-річного Александра Мартіновича, вбив членів власної родини, власника ресторану та двох його дітей.

За інформацією від міністерства внутрішніх справ, нападник був оточений поліцією і спробував вчинити суїцид. Від отриманих ран він пізніше помер. Виявилося, що раніше його затримували за незаконне зберігання зброї. Офіційною причиною стрілянини зараз вважають "проблемні особисті стосунки між людьми".