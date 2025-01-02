Після новорічної зливи у Британії обіцяють три дні хурделиці

Національна метеорологічна служба Сполученого Королівства випустила попередження щодо ймовірного сильного снігопаду, який триватиме три дні у більшій частині Англії, Шотландії та Вельсу.

Як пише The Guardian, синоптики пророкують щонайменше 30 сантиметрів опадів, через які деякі сільські регіони можуть опинитися без шляхів сполучення. Там готуються до можливого закриття шкіл та блокування наземного транспорту.

Хурделиця прийде на зміну зливі, яка призвела до повеней, зокрема в околицях Манчестера. За 48 годин у деяких регіонах випала норма опадів за місяць. В інших спостерігалися потужні вітри, які теж заважали повноцінній роботі аеропортів, залізниці та автошляхів. У лондонському летовищі Хітроу в новорічну ніч та день було скасовано щонайменше 36 рейсів.