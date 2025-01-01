Молдова закупила на 2 січня електроенергію в України

Державна компанія Молдови Energocom повідомила, що на 2 січня закупила електроенергію, необхідну покриття дефіциту, передає Newsmaker.
У компанії зазначили, що вночі електроенергію поставлятимуть із України, оскільки у нашій державі на цей момент буде надлишок потужностей.
Energocom пояснив, що оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, то частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовують на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.
«Таким чином нам вдалося зарезервувати необхідні потужності на 2 січня. Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського «Енергоатому» — у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії і вони можуть її експортувати», — додали у компанії.
- 30 грудня російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що із 1 січня 2025 року обмежує постачання природного газу в Молдова.
- Болгарія опісля заявила про готовність надати допомогу Молдові.
- Румунія за рахунок експорту покриє більшу частину (62%) потреб Молдови у січні 2025 року.