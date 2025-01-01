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Молдова закупила на 2 січня електроенергію в України

Додаткову закупівлю проводитимуть у нічну пору, коли в Енергоатому буде надлишок електроенергії.

Молдова закупила на 2 січня електроенергію в України
лінія електропередач
Фото: ДТЕК

Державна компанія Молдови Energocom повідомила, що на 2 січня закупила електроенергію, необхідну покриття дефіциту, передає Newsmaker.

У компанії зазначили, що вночі електроенергію поставлятимуть із України, оскільки у нашій державі на цей момент буде надлишок потужностей.

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Energocom пояснив, що оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, то частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовують на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.

«Таким чином нам вдалося зарезервувати необхідні потужності на 2 січня. Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського «Енергоатому» — у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії і вони можуть її експортувати», — додали у компанії. 

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