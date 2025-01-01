МЗС Чехії відреагувало на атаку росіян у новорічну ніч: "Росія обрала насильство"

Голова МЗС підкреслив, що мир починається з притягнення агресора до відповідальності.

Голова міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував атаку Росії на Україну у новорічну ніч.

У соцмережі Х він написав, що Росія обрала насильство у новорічну ніч та забрала невинне життя.

Він заявив, що чеська дипломатія й надалі "твердо стоятиме" на боці українців. Також голова МЗС підкреслив, що мир починається з притягнення агресора до відповідальності.