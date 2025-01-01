МЗС Чехії відреагувало на атаку росіян у новорічну ніч: "Росія обрала насильство"

Голова міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував атаку Росії на Україну у новорічну ніч.
У соцмережі Х він написав, що Росія обрала насильство у новорічну ніч та забрала невинне життя.
Він заявив, що чеська дипломатія й надалі "твердо стоятиме" на боці українців. Також голова МЗС підкреслив, що мир починається з притягнення агресора до відповідальності.
- Уранці 1 січня російська армія атакувала ударними дронами Київ. У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському. Внаслідок атаки загинули двоє людей, поранені - семеро. Серед поранених – двоє вагітних. Трьох потерпілих довелося госпіталізувати.
- Попередню атаку на столицю ворог вчинив днем раніше. 31 грудня росіяни цілили по Києву балістикою. Було падіння уламків у Дарницькому районі, минулося без поранених.