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Суд у Венесуелі оштрафував TikTok на $10 млн

Причиною штрафу є те, що соцмережа не вжила заходів щодо запобігання смертельним вірусним челенджам.

Суд у Венесуелі оштрафував TikTok на $10 млн
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Венесуели оштрафував соцмережу TikTok на 10 мільйонів доларів те, що та не вжила заходів для запобігання вірусним челенджам, які, ймовірно, нещодавно призвели до смерті трьох дітей.

Про це повідомляє Associated Press.

У суді зазначили, що TikTok діяв недбало, і дали йому вісім днів на сплату штрафу. Також соцмережу зобов’язали відкрити офіс у Венесуелі, який би контролював контент на відповідність місцевому законодавству.

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Суддя не пояснив, як Венесуела змусить TikTok, материнська компанія якого розташована в Китаї, сплатити штраф. Раніше Венесуела заблокувала десятки веб-сайтів за недотримання правил, встановлених її комісією з телекомунікацій.

Влада країни звинуватила TikTok у смерті трьох дітей віком 12, 13 і 14 років. Зазначали, що вони брали участь у небезпечних челенджах із соцмережі, які, за словами президента Ніколаса Мадуро, включали в себе вживання, вдихання і розповсюдження хімічних речовин.

  • Албанія на 2025 р. заблокувала доступ до TikTok через смерть 14-річного учня і поранення ще одного під час бійки в одній зі шкіл. Зясувалося, що конфлікт почався з протистояння у соцмережах.
  • Уряд Канади зобов'язав компанію, якій належить соціальна мережа, закрити бізнес-представництво в країні. Проте поки не блокують сам TikTok.
  • Сім французьких сімей подали позов проти TikTok після того, як двоє 15-річних підлітків покінчили життя самогубством, натрапивши на шкідливий контент на соціальній платформі.
  • Мін'юст США вважає TikTok загрозою нацбезпеці, оскільки той може ділитися зібраною інформацією про користувачів з Китаєм.
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