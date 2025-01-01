Маск назвав президента Німеччини "антидемократичним тираном"

На рахунку мільярдера вже була образа на адресу канцлера.

Мільярдер Ілон Маск знову вдався до образ на адресу політиків у своїй соціальній мережі X - цього разу дісталося федеральному президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру.

Як пише Deutsche Welle, майбутній очільник департаменту урядової ефективності США в адміністрації Дональда Трампа назвав главу німецької держави "антидемократичним тираном" та додав до свого повідомлення "ганьба йому".

Таким чином Маск відповів на критику з боку керівництва Німеччини щодо його спроби втручання у прийдешні парламентські вибори: мільярдер відверто підтримує ультраправу маргінальну партію "Альтернатива для Німеччини" і збирається зустрітися з її лідеркою Аліс Вайдель.

Раніше Маск вже дозволяв собі недипломатичні висловлювання про німецьку владу - у соцмережах він назвав канцлера Олафа Шольца "дурнем".