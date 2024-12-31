З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
У Смоленській області горить нафтобаза, а в Казані не працює аеропорт
У Смоленській області горить нафтобаза, а в Казані не працює аеропорт
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система: пояснюємо, як це буде, які слабкі місця і плюси змін
МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система: пояснюємо, як це буде, які слабкі місця і плюси змін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Територія щирості
Територія щирості
Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й
Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й
ГоловнаСвіт

США завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені

США завдали ударів по командно-управлінському об’єкту хуситів, а також по виробництву та зберіганню зброї.

США завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені
Авіаносна ударна група США (Carrier strike group) оперативне з’єднання кораблів ВМС США, бойовим ядром якого є авіаносець. Форму
Фото: defense.gov

Сили Центрального командування США (CENTCOM) 30 і 31 грудня завдали численних ударів по підтримуваних Іраном об’єктах хуситів у Сані та прибережних районах на контрольованій хуситами території в Ємені.

Про це повідомила пресслужба CENTCOM.

“Кораблі та літаки ВМС США завдали ударів по командно-управлінському об’єкту хуситів, а також по виробництву та зберіганню сучасної звичайної зброї (ACW), яка включала ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА)”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що ці об’єкти використовувалися в нападах хуситів на військові кораблі та торговельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці. 

Support LB.ua

Також американські літаки знищили берегову радіолокаційну станцію хуситів та сім крилатих ракет і БпЛА над Червоним морем.

При цьому під час обох інцидентів не було поранених чи пошкоджень серед американського персоналу чи обладнання.

  • Єменські хусити 21 грудня завдали ракетного удару по місту Тель-Авів, унаслідок чого 16 осіб отримали поранення.
  • 19 грудня винищувачі та літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових об’єктах, що належать терористичному режиму хуситів на західному узбережжі та у внутрішній частині Ємену.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies