США завдали ударів по командно-управлінському об’єкту хуситів, а також по виробництву та зберіганню зброї.

Сили Центрального командування США (CENTCOM) 30 і 31 грудня завдали численних ударів по підтримуваних Іраном об’єктах хуситів у Сані та прибережних районах на контрольованій хуситами території в Ємені.

Про це повідомила пресслужба CENTCOM.

“Кораблі та літаки ВМС США завдали ударів по командно-управлінському об’єкту хуситів, а також по виробництву та зберіганню сучасної звичайної зброї (ACW), яка включала ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА)”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці об’єкти використовувалися в нападах хуситів на військові кораблі та торговельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці.

Також американські літаки знищили берегову радіолокаційну станцію хуситів та сім крилатих ракет і БпЛА над Червоним морем.

При цьому під час обох інцидентів не було поранених чи пошкоджень серед американського персоналу чи обладнання.

CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.



On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2024