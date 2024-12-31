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У Туреччині під час антитерористичної операції затримали понад 500 можливих членів ІДІЛ

Операція тривала протягом останніх 12 днів у 57 провінціях країни.

У Туреччині під час антитерористичної операції затримали понад 500 можливих членів ІДІЛ
Фото: EPA/UPG

У Туреччині під час спеціальної антитерористичної операції проти терористичної організації ІДІЛ затримано 536 можливих членів цієї організації.

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ країни.

Операція тривала протягом останніх 12 днів у 57 провінціях Туреччини.

“Під час операції "GÜRZ-34" проти терористичної організації ІДІЛ, яка тривала протягом останніх 12 днів у 57 провінціях затримано 536 підозрюваних у членстві в організації”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Затриманих підозрюють у контактах із представниками ІДІЛ у зонах конфліктів, забезпеченні фінансування організації або діях в її інтересах.

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Операцію координували Національна розвідувальна організація та головна прокуратура.

“Наша соціальна солідарність і спільні цінності є одними з найефективніших захисних механізмів у запобіганні поширенню тероризму. Ми сповнені рішучості викорінити тероризм у нашій країні шляхом тотальної боротьби”, ‒ зазначили в уряді.

Раніше стало відомо, що Сили Центрального командування США завдали високоточного авіаудару по лідеру ІДІЛ Абу Юсіфу у сирійській провінції Дайр аз-Заур. Унаслідок високоточного авіаудару ліквідували двох бойовиків організації, а також лідера ІДІЛ Абу Юсіфа.

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