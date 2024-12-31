Китай відкидає звинувачення в кібератаці на мінфін США

Міністерство закордонних справ КНР заявило, що Пекін “завжди виступав проти всіх форм хакерських атак".

Пекін відкинув обвинувачення, що Китай стояв за кібератакою на Міністерство фінансів США, назвавши ці заяви “безпідставними”, пише France24.

У листі до Конгресу мінфін заявив, що атака призвела до доступу до деяких його робочих станцій. Як інформує Казначейство, інцидент стався на початку грудня, коли хакери зламали стороннього постачальника послуг кібербезпеки та змогли віддалено отримати доступ до робочих станцій та деяких несекретних документів.

Міністерство закордонних справ КНР заявило, що Пекін “завжди виступав проти всіх форм хакерських атак, і ми ще більше виступаємо проти поширення хибної інформації проти Китаю в політичних цілях”.

“Ми багато разів заявляли про свою позицію щодо таких безпідставних звинувачень, які не мають доказів”, ‒ заявила прессекретарка міністерства закордонних справ Мао Нін.

Казначейство зв'язалося з Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США після того, як його постачальник BeyondTrust повідомив про ситуацію, та працює з правоохоронними органами, щоб з'ясувати наслідки.

“Скомпрометовану службу BeyondTrust відключили, і немає жодних доказів того, що зловмисник продовжував отримувати доступ до систем або інформації Казначейства”, ‒ сказав представник департаменту.

У своєму листі керівництву Банківського комітету Сенату мінфін заявив, що на підставі наявних даних “за кібератакою стояв Advanced Persistent Threat (APT), який спонсорується державою Китаю”.