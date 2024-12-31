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Уряд Німеччини звинуватив Ілона Маска у втручанні у вибори

Співголова керівної партії прирівняв мільярдера до диктатора Путіна.

Уряд Німеччини звинуватив Ілона Маска у втручанні у вибори
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Німецький уряд офіційно заявив про спробу втручання у прийдешні федеральні вибори з боку американського мільядера Ілона Маска.

Як пише Reuters, висловлювання Маска щодо підтримки партії "Альтернатива для Німеччини" у Берліні оцінили як "заклик голосувати за партію, яку органи безпеки перевіряють на предмет порушення заборони праворадикального екстремізму і яку вже було визнано частково винною у пропагуванні злочинної ідеології".

При цьому в уряді наголосили, що "право висловлювати думку поширюється навіть на найбільші нісенітниці". 

Співголова Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца Ларс Клінгбайль порівняв Маска з російським диктатором Путіним: "обидва мріють, щоб Німеччина була слабкою та скотилася у хаос після перемоги "Альтернативи", яка є ворогом демократії". 

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