Уряд Німеччини звинуватив Ілона Маска у втручанні у вибори

Німецький уряд офіційно заявив про спробу втручання у прийдешні федеральні вибори з боку американського мільядера Ілона Маска.

Як пише Reuters, висловлювання Маска щодо підтримки партії "Альтернатива для Німеччини" у Берліні оцінили як "заклик голосувати за партію, яку органи безпеки перевіряють на предмет порушення заборони праворадикального екстремізму і яку вже було визнано частково винною у пропагуванні злочинної ідеології".

При цьому в уряді наголосили, що "право висловлювати думку поширюється навіть на найбільші нісенітниці".

Співголова Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца Ларс Клінгбайль порівняв Маска з російським диктатором Путіним: "обидва мріють, щоб Німеччина була слабкою та скотилася у хаос після перемоги "Альтернативи", яка є ворогом демократії".