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Конгресмен Вілсон закликав членів “Грузинської мрії” залишити партію Іванішвілі

Вілсон попередив членів партії Іванішвілі про санкції.

Конгресмен Вілсон закликав членів “Грузинської мрії” залишити партію Іванішвілі
Бідзіна Іванішвілі ‒ олігарх, засновник та почесний голова “Грузинської мрії” і колишній прем’єр-міністр Грузії
Фото: EPA/UPG

Конгресмен Джо Вілсон закликав членів “Грузинської мрії” залишити партію підсанкційного олігарха Іванішвілі. 

“Якщо ви їдете в корумпованому поїзді “Грузинського кошмару” (“Грузинська мрія” - ред.) до Китаю, Ірану та Росії, то зараз саме час зійти з нього”, - написав конгресмен.

Вілсон додав, що Іванішвілі був першим, але він не буде останнім. 

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“Ще є час урятуватися; але якщо ви потрапили до списку, то назавжди! Нема грошей - немає подорожей”, - наголосив американський парламентар.

  • 27 грудня уряд США запровадив санкції проти засновника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.
  • Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав країни-члени Європейського союзу слідом за США ввести санкції проти олігарха та засновника проросійської партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

  • Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції на співробітників МВС Грузії за жорстокість проти протестувальників, журналістів і політиків.

  • США раніше запровадили візові обмеження до грузинських політиків, зокрема, до міністрів, членів парламенту, правоохоронців та силовиків.

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