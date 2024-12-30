Бідзіна Іванішвілі ‒ олігарх, засновник та почесний голова “Грузинської мрії” і колишній прем’єр-міністр Грузії

Конгресмен Джо Вілсон закликав членів “Грузинської мрії” залишити партію підсанкційного олігарха Іванішвілі.

“Якщо ви їдете в корумпованому поїзді “Грузинського кошмару” (“Грузинська мрія” - ред.) до Китаю, Ірану та Росії, то зараз саме час зійти з нього”, - написав конгресмен.

Вілсон додав, що Іванішвілі був першим, але він не буде останнім.

“Ще є час урятуватися; але якщо ви потрапили до списку, то назавжди! Нема грошей - немає подорожей”, - наголосив американський парламентар.

27 грудня уряд США запровадив санкції проти засновника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав країни-члени Європейського союзу слідом за США ввести санкції проти олігарха та засновника проросійської партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.