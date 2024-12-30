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Чехія готова допомогти Словаччині із транспортуванням газу через свою територію

Словаччина привітала цю пропозицію Чехії.

Чехія готова допомогти Словаччині із транспортуванням газу через свою територію
Газопровід (Австрія, ілюстративне фото)
Фото: Gas Connect Austria

Чехія готова надати Словаччині потужності для транспортування газу через свою територію.

Про це повідомив міністр торгівлі та промисловості Чехії Лукаш Влчек, передає Radio Prague International.

Лукаш Влчек запевнив, що Чехія також готова надати Словаччині можливість використовувати чеську енергетичну інфраструктуру. 

За його словами, Братислава привітала цю пропозицію.

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  • Із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію.

  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".

  • В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина. 

  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви і провів переговори з Путіним через те, що Україна припиняє транзит газу. 

  • Словаччина погрожує Україні припиненням постачання електроенергії.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що, схоже, Путін доручив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів свого народу.

  • Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання.

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