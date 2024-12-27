Словаччина погрожує Україні припиненням постачання електроенергії

Очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо погрожує Україні у разі припинення транзиту російського газу.
Про це повідомляє Bloomberg.
“Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі”, - сказав Фіцо.
Він виправдовує такі дії, вказавши на значний вплив припинення потоків російського газу на економіку Європи.
За словами Роберта Фіцо, Євросоюз зіткнеться з додатковими витратами на електроенергію в розмірі 120 млрд євро протягом наступних двох років у результаті зупинки транзиту.
“Припинення транзиту російського природного газу через Україну – це не просто порожній політичний жест. Це надзвичайно дорогий крок, за який ми, в Європейському Союзі, заплатимо", - сказав Фіцо.
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Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію.
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Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
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В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина.
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви і провів переговори з Путіним через те, що Україна припиняє транзит газу.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче допомогти Путіну заробляти гроші на фінансування війни проти України.