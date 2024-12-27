Словаччина погрожує Україні припиненням постачання електроенергії

Очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо погрожує Україні у разі припинення транзиту російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі”, - сказав Фіцо.

Він виправдовує такі дії, вказавши на значний вплив припинення потоків російського газу на економіку Європи.

За словами Роберта Фіцо, Євросоюз зіткнеться з додатковими витратами на електроенергію в розмірі 120 млрд євро протягом наступних двох років у результаті зупинки транзиту.

“Припинення транзиту російського природного газу через Україну – це не просто порожній політичний жест. Це надзвичайно дорогий крок, за який ми, в Європейському Союзі, заплатимо", - сказав Фіцо.