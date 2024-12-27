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Словаччина погрожує Україні припиненням постачання електроенергії

Таким чином Фіцо хоче відреагувати на припинення транзиту російського газу через Україну.

Словаччина погрожує Україні припиненням постачання електроенергії
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо погрожує Україні у разі припинення транзиту російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі”, - сказав Фіцо.

Він виправдовує такі дії, вказавши на значний вплив припинення потоків російського газу на економіку Європи. 

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За словами Роберта Фіцо, Євросоюз зіткнеться з додатковими витратами на електроенергію в розмірі 120 млрд євро протягом наступних двох років у результаті зупинки транзиту.

“Припинення транзиту російського природного газу через Україну – це не просто порожній політичний жест. Це надзвичайно дорогий крок, за який ми, в Європейському Союзі, заплатимо", - сказав Фіцо.

  • Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію.

  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".

  • В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина. 

  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви і провів переговори з Путіним через те, що Україна припиняє транзит газу. 

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче допомогти Путіну заробляти гроші на фінансування війни проти України.
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