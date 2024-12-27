США та Світовий банк в межах проєкту PEACE in Ukraine надали Україні $485 млн.
Про це повідомляє Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Україна отримала $485 млн від США та Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine. З них 465 млн доларів надали Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку", — ідеться у повідомленні.
За словами очільника уряду, залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.
"Дякуємо США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців", — зазначив прем’єр.
- Український уряд спрямував понад 10 млрд грн на посилення захисту енергосистеми. Задля мінімізації пошкоджень уряд реалізовує проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів.