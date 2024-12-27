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Шмигаль: Україна отримала $485 млн від США та Світового банку

Фінансову допомогу надали в межах проєкту PEACE in Ukraine.

Шмигаль: Україна отримала $485 млн від США та Світового банку
Денис Шмигаль на Міжнародному саміті з продовольчої безпеки, 23 листопада 2024
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

США та Світовий банк в межах проєкту PEACE in Ukraine надали Україні $485 млн.

Про це повідомляє Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна отримала $485 млн від США та Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine. З них 465 млн доларів надали Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку", — ідеться у повідомленні.

За словами очільника уряду, залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

"Дякуємо США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців", — зазначив прем’єр.

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