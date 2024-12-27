У Мінфіні прозвітували про 95% затверджених місцевих бюджетів

Станом на 26 грудня затвердили 1520 бюджетів. Це становить 95% від їх загальної кількості (1597).
Як прозвітували у Мінфіні, затверджено:
- 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;
- 114 районних бюджети (не затверджено – 5);
- 1369 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 69);
- 12 бюджетів районів у містах (не затверджено – 3)
Повністю затверджені місцеві бюджети Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей. Найменше затверджених бюджетів – у Сумській, Київській та Запорізькій областях.
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.
- 5 грудня Київрада ухвалила бюджет столиці-2025 на рівні понад 90 млрд грн. На допомогу ЗСУ там заклали 5 млрд гривень.
- А закон про держбюджет на наступний рік підписаний президентом наприкінці листопада. На фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки виділили 2,23 трлн грн.
- Перед цим бюдет ухвалила Верховна Рада. Детальніше про нього у матеріалі LB.ua "Бюджет-25: рекордні видатки на оборону, ремонти доріг і без підвищення соцстандартів".