Україна нарощує експорт до Японії харчових продуктів довгого зберігання. Водночас для інвестицій в Україну японська сторона прагне бачити надійних партнерів та великі проєкти.

Посол України у Японії Сергій Корсунський, який був призначений на цю посаду з 14 квітня 2020 року і був звільнений указом президента 21 грудня 2024 року, однак буде обіймати посаду до призначення наступника, розповів в інтерв’ю LB.ua, що товарообіг між Японією та Україною повертається до довоєнного рівня, водночас ситуація з інвестиціями виглядає складніше.

У довоєнний період, у 2021 році, товарообіг між країнами сягав 1,6 млрд доларів, але за 11 місяців цього року товарообіг склав 910 млн доларів. Україна експортувала до Японії здебільшого залізну руду, цигарки та кукурудзу, а Японія в Україну здебільшого автомобілі.

“Ми намагаємося робити все можливе для того, щоб цей товарообіг підріс. Я вам скажу так: коли почалася агресія у 2022 році, він впав на 30% відразу, але минулого року, у 2023-му, підняли його на 25%. І цього року на 5%. Тобто ми фактично повертаємося до довоєнного рівня”, – розповів Корсунський.

За його словами, активно поновлюють протягом останніх 2 років експорт руди, а також харчових продуктів довгого зберігання, таких як вино, мед, цукерки, печиво.

“Ми заохочуємо українські компанії. Вони беруть участь у виставках, які тут відбуваються. І ми з радістю спостерігаємо, що товарообіг зростає”, – розповів Корсунський.

Водночас, за його словами, ситуація із залученням інвестицій є складнішою.

“На жаль, з інвестиціями ситуація менш успішна. Це я маю визнати. Вона пов'язана, звичайно, з війною”, – зазначив Корсунський.

Втім японське агентство міжнародної співпраці JICA та японське експортно-кредитне страхове агентство NEXI оголосили про відкриття ліній в мільярди доларів, які, з одного боку, готові давати японському бізнесу на інвестиції в Україні, а з іншого боку – страхувати ці інвестиції навіть під час війни.

“Насправді на сьогодні взагалі не існує проблеми з тим, щоби приватний японський бізнес інвестував. Але для того, щоб він інвестував, йому потрібні справжні серйозні партнери, йому потрібні проєкти”, – каже посол.

Він зазначив, що для японців важливо, щоб бізнес-партнер був надійний.

“Тут є нюанс, японці за своїм характером дуже довго до партнерів приглядаються і дуже обережно ідуть на співпрацю, якщо партнер для них новий. Такий характер. І це не тільки України стосується. Так що потрібен час, але цей час обов'язково прийде”, – каже посол.

За його словами, Україна активно працює над залученням японців до участі у проєктах масштабної відбудови.