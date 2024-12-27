Криптогаманець Trustee Plus у 2024 році: рекорди та лідерство в індустрії

2024 рік, що минає, став переломним для компанії Trustee Plus, яка не тільки продемонструвала чудові результати, а й затвердила свої позиції як лідера криптовалютного ринку Східної Європи. Минулий період дозволив їй значно наростити аудиторію і представити користувачам нові рішення.

Одним з найбільш помітних досягнень стала криптокарта Trustee Plus. Її перевагами скористалися понад 135 000 користувачів. З цією карткою власники можуть швидко розплачуватися як у магазинах, так і в інтернеті, перетворюючи криптовалюту на повноцінний інструмент повсякденних розрахунків.

Застосунок Trustee Plus також продовжує стрімке зростання, перевищивши позначку в 630 000 установок і зафіксувавши понад 23 мільйони транзакцій. Ці показники не тільки підтверджують великий інтерес до продукту, а й виділяють його серед конкурентів, надаючи користувачам ідеальне поєднання безпеки та простоти.

За результатами дослідження MNBC, гаманець Trustee Plus продовжує утримувати панівну частку в 66,6% на ринку криптовалютних карт. На думку експертів, такого результату вдалося досягти завдяки постійному оновленню функцій і пропозицій, орієнтованих на реальні потреби користувачів.

Дані з дослідження MNBC

Компанія також анонсувала випуск фізичної карти та вже зібрала понад 5000 попередніх замовлень на новий продукт. До того ж у 2024 році клієнти отримали можливість здійснювати перекази за IBAN і тепер вивести гроші з криптовалюти стало ще простіше.

«Наші пріоритети залишаються незмінними: зручність, повна відповідність міжнародним стандартам і постійний розвиток. Ми готуємо безліч нових рішень, які зроблять Trustee Plus ще більш затребуваним у 2025 році», — підкреслив генеральний директор компанії Вадим Груша.

Вадим Груша на Incrypted Conference 2024

Важливо, що Trustee Plus був визнаний найкращим криптогаманцем Східної Європи за версією Incrypted. Видання вказало на масу переваг, які виділяють продукт на тлі конкурентів. Їхню думку підтверджують численні відгуки про Trustee Plus на незалежних онлайн-ресурсах.

Компанія не обмежується тільки бізнес-успіхами, також беручи активну участь у соціальних ініціативах. Зовсім недавно Trustee Plus направила понад 700 000 гривень на підтримку української армії через фонд «Янголи». Так розробники ще раз продемонстрували свою прихильність до соціальних проєктів і відповідальності перед суспільством.