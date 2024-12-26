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Рахункова палата вперше перевірила ВАКС: за 5 років суд використав 1,64 млрд гривень

Було розглянуто понад 46 тис. справ у першій інстанції та 4,7 тис. - в апеляційній, проте значна частина - залишається нерозглянутою більше року.

Рахункова палата вперше перевірила ВАКС: за 5 років суд використав 1,64 млрд гривень
Фото: Макс Требухов

Рахункова палата вперше провела аудит Вищого антикорупційного суду. Він охоплює 2019-2023 роки та 9 місяців 2024 року, а з окремих питань - більш тривалий період.

Результати аудиту опублікувала пресслужба РП.

Так, за п’ять років ВАКС розглянув понад 46 тис. справ та матеріалів у першій інстанції та 4,7 тис. - в апеляційній, проте значна частина справ залишається нерозглянутою понад рік. 

За період 2020 - І півріччя 2024 року у першій інстанції цей показник становить 35-49%, в апеляційній - 3-16 %. Крім того, у першій інстанції станом на І півріччя 2024 року було 10 справ, розгляд яких триває понад три роки. Затягування розгляду справ було спричинено кадровим дефіцитом, нормативними обмеженнями, а також через пандемію коронавірусу та запровадження воєнного стану.

Щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення, то рівень фінансового забезпечення ВАКС поступово зростав. 

"У 2024 році показник забезпечення досяг 99 %, що дало змогу ефективно виконувати завдання та реалізовувати повноваження. За 2019-2023 роки та 9 місяців 2024 року ВАКС використав 1,64 млрд грн бюджетних коштів, з яких 88% спрямували на оплату праці та нарахування. Водночас обмеження суддівської винагороди, встановлені у державному бюджеті з 2020 року, призводять до вимушених додаткових виплат ВАКС на компенсацію суддям недоплаченої їм винагороди на підставі судових рішень", - йдеться в аудиті. 

Результати перевірки також показали, що уряд не забезпечив ВАКС належними приміщеннями

"Будівлі, в яких працюють судді та співробітники апарату, не відповідають державним будівельним нормам і створюють перешкоди для виконання судом своїх повноважень. Так, на час проведення аудиту судді та працівники апарату суду розміщувалися в трьох різних приміщеннях, два з яких є тимчасовими. Четверте приміщення ВАКС є непридатним для використання та потребує реконструкції", - йдеться у звіті.

Водночас, завдяки міжнародній технічній допомозі та закупівлям, здійсненим ВАКС, вдалося облаштувати робочі місця, зали судових засідань і забезпечити працівників сучасною технікою. 

Однією з ключових проблем ВАКС назвали недостатню кількість суддів. Фактично здійснюють правосуддя лише 37 суддів, хоча штатна чисельність - 63. Це також впливає на терміни розгляду справ та накопичення незавершених проваджень.

Аудитори наголошують, що така ситуація створює ризик невиконання плану Ukraine Facility, яким, зокрема, передбачено збільшити в І кварталі 2025 року штатну чисельність суддів ВАКС на 60 %, апарату – на 40 %. 

Рахункова палата надала ВАКС низку рекомендацій.

  • Створення Антикорупційного суду було однією з основних вимог західних кредиторів. Але його тривалий час блокували. Представники влади пропонували замість окремого суду створити палату в чинній системі. Восени 2017 року риторика влади змінилася, і в грудні тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроєкт у Раду. 7 червня закон було прийнято парламентом.
  • До створення ВАКС справи, які розслідують Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, розглядав Солом'янський райсуд Києва (будівля НАБУ розташована в цьому районі столиці). Бюро неодноразово висловлювало незадоволення рішеннями цього суду і вимагало створити Вищий антикорупційний суд. Як відомо, ВАКС підслідні всі справи НАБУ і САП, а оскаржити його рішення можна буде лише у Верховному Суді.
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