Підласа: в Україні стартував конкурс на вакантні посади членів Рахункової палати

19 грудня розпочався новий прозорий конкурс в Рахункову палату.

Про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що підписала лист-звернення до Кабінету Міністрів про те, що уряд має звернутись до міжнародних організацій для отримання пропозицій щодо кандидатур до складу дорадчої групи експертів (ДГЕ). Ця група обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати.

«Після отримання пропозицій Уряд в тижневий строк передає імена номінованих міжнародниками експертів до Верховної Ради, яка вже в свою чергу ухвалює повний склад ДГЕ – три експерти від міжнародників і три – від самої Ради, з переважним правом голосу в експертів від міжнародних організацій. Тут – коли ДГЕ вже сформована і готова до роботи – розпочинається прийом документів від кандидатів», - розповіла підласа.

Вона додала, що опісля група експертів має не більше, ніж 9 місяців для того, щоб розглянути документи, провести тести і співбесіди, отримати результати спецперевірки і запропонувати Верховній Раді пул доброчесних та компетентних кандидатів (не менше двох осіб на кожну вакансію).

«Також усі попередні незавершені конкурси на посади членів Рахункової палати відсьогодні припинені», - наголосила депутатка.

Підласа також повідомила, що конкурс відбудеться на шість вакантних посад членів Рахункової палати.