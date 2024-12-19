Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
ГоловнаЕкономікаДержава

Підласа: в Україні стартував конкурс на вакантні посади членів Рахункової палати

Усі попередні незавершені конкурси на посади членів Рахункової палати припинені з 19 грудня.

Підласа: в Україні стартував конкурс на вакантні посади членів Рахункової палати
голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа
Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa/

19 грудня розпочався новий прозорий конкурс в Рахункову палату.

Про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Підписуйтесь на наш Google News

Вона зазначила, що підписала лист-звернення до Кабінету Міністрів  про те, що уряд має звернутись до міжнародних організацій для отримання пропозицій щодо кандидатур до складу дорадчої групи експертів (ДГЕ). Ця група обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати. 

«Після отримання пропозицій Уряд в тижневий строк передає імена номінованих міжнародниками експертів до Верховної Ради, яка вже в свою чергу ухвалює повний склад ДГЕ – три експерти від міжнародників і три – від самої Ради, з переважним правом голосу в експертів від міжнародних організацій. Тут – коли ДГЕ вже сформована і готова до роботи – розпочинається прийом документів від кандидатів», - розповіла підласа.

Вона додала, що опісля група експертів має не більше, ніж 9 місяців для того, щоб розглянути документи, провести тести і співбесіди, отримати результати спецперевірки і запропонувати Верховній Раді пул доброчесних та компетентних кандидатів (не менше двох осіб на кожну вакансію). 

«Також усі попередні незавершені конкурси на посади членів Рахункової палати відсьогодні припинені», - наголосила депутатка.

Підласа також повідомила, що конкурс відбудеться на шість вакантних посад членів Рахункової палати.

  • Днями Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату»( № 10044-д).
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies