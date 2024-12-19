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Компанія «Кінокіт» за два останні роки отримала 276 млн грн від телеканалу «Рада», — Рахункова палата

Як зазначає рух “Чесно”, ця компанія входить до орбіти впливу колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, який нині є радником міністра оборони Рустама Умєрова. 

Компанія «Кінокіт» за два останні роки отримала 276 млн грн від телеканалу «Рада», — Рахункова палата
Кирило Тимошенко
Фото: скріншот

Компанія «Кінокіт» за два останні роки отримала 276 млн грн від телеканалу «Рада». 

Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності управління об’єктами державної власності, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, публічних закупівель протягом 2020-2023 років. 

«Аудитори встановили, що телеканал «Рада» – своєчасно не оприлюднив звіти про виконання завершених у 2022 році договорів закупівлі на загальну суму близько 23 млн гривень», — йдеться у повідомленні Рахункової палати. 

Щодо закупівель послуг із забезпечення мовлення телеканалом «Рада» аудит встановив, що статус та засади діяльності телеканалу «Рада» досі не врегульовані відповідно до вимог Закону України «Про медіа».

«У зв’язку із застарілістю значної частини власного обладнання телеканалу «Рада» та її непридатністю до використання, телеканал на конкурсній основі залучив стороннього виконавця для забезпечення реалізації покладених на нього функцій. Оскільки Міністерство культури та інформаційної політики (з 06.09.2024 - Міністерство культури та стратегічних комунікацій України) не врегулювало питання розробки типового положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів, телеканал провів їх на підставі затверджених ним положень. Зокрема, конкурси проходили за умови участі не менше одного учасника. У підсумку, відповідно до чинних нормативних документів, переможцю конкурсу – ТОВ «Кінокіт» упродовж двох років за виробництво аудіовізуальної продукції телеканал сплатив 276 млн гривень», — наголошують у звіті. 

Нагадаємо, що рух ЧЕСНО називав компанію «Кінокіт» — «з орбіти колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенко», який нині є радником міністра оборони Рустама Умєрова. 

Засновницею та власницею “Кінокіт” є випускниця “Української кіношколи” Юлія Дроздова. Цю школу, як раніше повідомляли журналісти, заснувала дружина Кирила Тимошенка Альона.

У 2014 році перший власник “Кінокіта” Григорій Зінченко разом із Кирилом Тимошенком долучався до зйомок інавгурації президента Петра Порошенка. Цей захід тоді транслювала компанія “Гудмедіа”, яка на той момент належала Тимошенку.

Зі свого боку, нардеп Ірина Геращенко повідомила, що, згідно зі звітом Рахункової палати, компанія “Кінокіт” отримала 276 млн грн від телеканалу “Рада” на “розробку творчих концепцій і ідей”.

“Очевидно, ці гроші були розкрадені людьми з орбіти ОП. Ми вимагали викликати для звіту керівника каналу Рада, але цю вимогу підтримало тільки 120 нардепів. І тільки 40 слуг”, – повідомила Геращенко.

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