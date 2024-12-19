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Арахамія: сьогодні Рада повторно розгляне виключення Бойка з Комітету з питань прав людини

Глава фракції зазначив, що вчора саме “Слуга народу” дала найвищий відсоток позитивного голосування за це рішення.

Арахамія: сьогодні Рада повторно розгляне виключення Бойка з Комітету з питань прав людини
Давид Арахамія
Фото: Макс Требухов

Сьогодні Верховна Рада повторно розгляне постанову про виключення Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ. Про це заявив глава фракції “Слуг народу” Давид Арахамія. 

Він зауважив, що вчора саме “Слуга народу” дала найвищий відсоток позитивного голосування за це рішення. Арахамія зазначив, що рішення було б ухвалене, якби інші фракції та групи голосували так само. 

“Закликаємо сьогодні фракції, групи, їхніх лідерів і всіх, хто так багато говорив про це рішення, хто ходив з плакатами, не тікати із зали під час голосування, не ховатись, а проголосувати щодо виключення Юрія Бойка так само позитивно, як і “Слуга народу”, – закликав глава фракції.

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