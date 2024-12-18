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Умєров: Єдиний держреєстр вдосконалить систему обліку військових

Уся службова інформація зберігатиметься в захищених системах, доступ до яких суворо регламентований.

Умєров: Єдиний держреєстр вдосконалить систему обліку військових
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців вдосконалить систему обліку військових, яка дозволить чітко визначати їхній статус.

Про це міністр оборони повідомив у Фейсбуці.

"Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Це важливий крок, який суттєво вдосконалить систему обліку військовослужбовців, зробивши її сучаснішою, ефективнішою та зручнішою", — ідеться у повідомленні.

Єдиний державний реєстр військовослужбовців це база даних про військовослужбовців, яка дозволить чітко визначати їхній статус, додає глава міноборони.

Єдиний державний реєстр військовослужбовців це:

  • Запровадження Military ID – унікального електронного ідентифікатора, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без використання персональної інформації військових.
  • Можливість надання електронних послуг не лише військовим, а й їхнім сім’ям, включно з доступом до соціальних пільг, гарантій та бонусних програм.
  • Розвиток застосунку Армія+, завдяки якому можна буде швидко й зручно отримувати довідки, активувати пільги чи користуватися соціальними послугами.

Умєров додає, що "важливо, що реєстр не збиратиме інформацію про військову службу, звання чи спеціальність". 

Уся службова інформація, за його словами, як і раніше, зберігатиметься в захищених системах, доступ до яких суворо регламентований.

"Ми маємо піклуватися про наших військових, максимально спрощуючи їхнє життя", — підкреслив Умєров.

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