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Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний безшумний транспортер CRAB-LS

Транспортер призначений для доставки на позиції необхідних засобів, боєприпасів, спорядження та для евакуації поранених.

Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний безшумний транспортер CRAB-LS
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання універсальний наземний роботизований комплекс CRAB-LS вітчизняного виробництва. 

Як повідомляє пресслужба оборонного відомства, CRAB-LS призначений для виконання завдань насамперед логістичного забезпечення – доставка на позиції необхідних засобів, боєприпасів, спорядження та для евакуації поранених. 

Також його можна використовувати для встановлення бойових модулів і як транспортер у небезпечних зонах. 

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Комплекс має безшумний високотяговий електричний двигун, всюдихідні шини, що дозволяють долати піщані насипи, болотисті ділянки, неглибокі рови й перешкоди. 

Комплекси CRAB-LS вже виконують у Силах оборони різні завдання. Евакуювали десятки поранених і доставили десятки тонн вантажів (боєкомплекти, провізію)  у районі інтенсивних бойових дій, чим зберегли життя не одного військового. 

Є приклад застосування платформи як наземного дрона-камікадзе. 

Раніше Міноборони кодифікувало український роботизований комплекс Droid TW 12.7.

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