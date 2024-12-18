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Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні десятки тисяч зарядів до 155-мм артилерії

Міноборони замовило зарядів на близько 9 мільйонів євро.

Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні десятки тисяч зарядів до 155-мм артилерії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні заряди до 155-мм артилерії. 

Про це йдеться на сайті концерну. 

Замовлення, оформлене в 4 кварталі 2024 року, сягає близько 9 мільйонів євро. Воно передбачає поставку кількох десятків тисяч 155-мм модулів метального заряду різних типів. Вони мають бути доставлені у січні 2025 року.

Як зазначає “Мілітарний”, порохові заряди використовуються артилерією для створення тиску під час згоряння пороху всередині ствола артилерійської гармати.

Залежно від артилерійської системи, заряди можуть бути мішковими або модульними. Мішкові заряди є простішими та більш поширені в польовій артилерії.

 

Модульні заряди найчастіше використовуються в самохідній артилерії, де є системи автоматичного заряджання гармати. Залежно від дальності, програмно може вставлятися кількість модульних зарядів, що дозволяє гнучко керувати стрільбою.

Фото: Rheinmetall

Фото: US Army

Раніше стало відомо, що Rheinmetall за кошти Німеччини виготовить для України 20 БМП Marder.

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