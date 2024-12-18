Літній чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Семенівки на Чернігівщині.

Як повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, за минулу добу російська армія 18 разів обстріляла територію Чернігівської області. Всього зафіксовано 40 вибухів.

Увечері 17 грудня ворог ударив із артилерії по місту Семенівка. Вбито 74-річного місцевого жителя. Пошкоджено житловий будинок.

Зазначимо, цієї ночі сили ППО збили 51 російський "шахед" із 81. Влучань не зафіксовано. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.