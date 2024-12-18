Він подякував військовим контррозвідникам за пильність і вірність присязі.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав військових контррозвідників із професійним святом - Днем військової контррозвідки Служби безпеки України.

Про це він написав у Telegram.

"Саме ви — на передовій невидимого фронту, де потрібно виявляти шпигунів, диверсантів, зрадників та давати їм жорстку відсіч. Рішучі дії військової контррозвідки, її патріотизм і професіоналізм — обов’язкова складова національної безпеки та перемоги України", - зазначив головнокомандувач.

Сирський наголосив, "що в цей непростий час, коли наша армія веде боротьбу за незалежність України, ваша роль є особливо важливою".

Він подякував військовим контррозвідникам за пильність і вірність присязі, а також за кожен зірваний план російського агресора, за врятовані життя українських військових і цивільних громадян.

"Бажаю вам незламного духу, міцного здоров'я, наснаги та нових досягнень. Разом переможемо! Слава Україні", - додав Сирський.