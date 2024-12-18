Росія вже втратила в Україні 766 690 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 766 690 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 766690 (+1580)

танків ‒ 9571 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 19772 (+21)

артилерійських систем – 21164 (+5)

РСЗВ – 1256 (+0)

засоби ППО ‒ 1025 (+0)

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 329 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20470 (+64),

крилаті ракети ‒ 2943 (+0)

кораблі /катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 31610 (+60)

спеціальна техніка ‒ 3652 (+2)

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, генсек НАТО оцінив втрати обох сторін у війні в Україні в понад мільйон осіб.