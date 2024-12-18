За минулу добу Сили оборони ліквідували 1580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 766 690 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 766690 (+1580)
- танків ‒ 9571 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 19772 (+21)
- артилерійських систем – 21164 (+5)
- РСЗВ – 1256 (+0)
- засоби ППО ‒ 1025 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20470 (+64),
- крилаті ракети ‒ 2943 (+0)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31610 (+60)
- спеціальна техніка ‒ 3652 (+2)
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, генсек НАТО оцінив втрати обох сторін у війні в Україні в понад мільйон осіб.