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Сили оборони ліквідували 1580 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 766 690 військових. 

Сили оборони ліквідували 1580 російських окупантів
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 766 690 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 766690 (+1580) 
  • танків  ‒ 9571 (+4)  
  • бойових броньованих машин ‒ 19772 (+21)  
  • артилерійських систем – 21164 (+5)  
  • РСЗВ – 1256 (+0)  
  • засоби ППО ‒ 1025 (+0)  
  • літаків  – 369 (+0)  
  • гелікоптерів – 329 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20470 (+64),
  • крилаті ракети  ‒ 2943 (+0) 
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0)  
  • підводні човни - 1 (+0)  
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31610 (+60)  
  • спеціальна техніка ‒ 3652 (+2)

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, генсек НАТО оцінив втрати обох сторін у війні в Україні в понад мільйон осіб.

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