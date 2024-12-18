Росіяни за добу завдали 306 ударів по Запорізькій області

164 артобстріли завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

23 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку та Новодарівку.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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