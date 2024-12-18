Росіяни за добу завдали 306 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби російські окупанти завдали 306 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
119 безпілотників різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Прилуки та Новодарівку.
23 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку та Новодарівку.
164 артобстріли завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.