Головне за вівторок, 17 грудня: понад 180 боєзіткнень, бої на Курщині, Зеленський і Туск у Львові

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 грудня відбулося 183 бойових зіткнення.

На Курщині Сили оборони відбили 42 штурми російських загарбників. Ще 35 боєзіткнень відбулось на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 грудня – в новині.

Російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому і Времівському напрямках, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час онлайн-виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Також ворог активізувався на Курщині, використовуючи північнокорейців.

«Станом на 17 грудня Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 кілометрів. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області з метою витіснити підрозділи Сил оборони України з території РФ. Активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат», - розповів Сирський.

Головком додав, що українські захисники «стійко тримають визначені рубежі, знищують особовий склад і техніку ворога, за що я вдячний солдатам, сержантам та офіцерам».

НАТО перебрало на себе координацію західної військової допомоги Україні від США, повідомляє Reuters.

Цей крок зроблений після затримки з допомогою, що тривала упродовж кількох місяців. Він дає НАТО можливість грати більш безпосередню роль у війні проти вторгнення Росії.

Дипломати при цьому визнають, що передача повноважень Альянсу може мати обмежений ефект, враховуючи, що США при Дональді Трампі все ще можуть серйозно скоротии підтримку України, оскільки є домінуючою державою НАТО і постачають велику частину озброєнь Києву.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над зміцненням зв'язків і повноцінним членством в Об'єднаних експедиційних силах.

Про це він сказавпід час звернення до саміту країн-учасниць Joint Expeditionary Force.

"Кожен новий місяць цієї боротьби між Росією та вільним світом доводить важливість координації наших зусиль. Нам усім потрібно триматися разом. Росія продовжуватиме ескалацію своїх загроз доти, доки не зможе собі це дозволити. Тому нам потрібно більше спільної роботи, більше скоординованих кроків і зусиль. Ми маємо зміцнювати всі наші формати співпраці, зокрема, Об'єднані експедиційні сили. Україна готова до більшої взаємодії та приєднання до JEF як член", - наголосив Зеленський.

Докладніше – в новині.

Польща виділить Україні 46-ий пакет допомоги, повідомив глава польського уряду Дональд Туск на пресконференції з Володимиром Зеленським у Львові 17 грудня.

За словами Туска, допомога (йдеться про близько 100 млн євро) надійде у січні наступного року. Польща з партнерами передасть деяку техніку. «Ми не можемо дати все. У якомусь сенсі ми також є прифронтовою державою. Польща все частіше стає об'єктом диверсій, саботажу, спрямованих безпосередньо проти наших громадян, нашої держави», - зауважив польський прем’єр-міністр.

Туск також повідомив, що Польща готує реалізацію проєкту оснащення українських бригад. Про це глава уряду говоритиме з іншими європейськими партнерами, зокрема, з країн Балтії і Скандинавії.

У Раді підтримали за основу законопроєкт №11469 щодо множинного громадянства.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко і Ярослав Железняк. Підтримали законопроєкт за основу 247 народних обранців.

До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

Окремим голосуванням (150 голосів) доручили запитати думку щодо закону Конституційного суду.

Більше інформації – в новині.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 18 грудня.

У компанії спершу повідомили, що упродовж 7.00-20.00 діятиме пів черги відключень для побутових споживачів. Згодом Укренерго скасувало на 18 грудня відключення для побутових споживачів. Для промисловості та бізнесу графіки залишаються без змін.

Велика Британія надала екстрену підтримку в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні відновити свою енергетичну мережу, повідомив сьогодні прем’єр-міністр країни Кір Стармер.

Також Британія впроваджує нові санкції проти енергетичного сектору Росії. Сьогоднішні санкції спрямовані проти 20 суден тіньового флоту, що перевозять незаконну російську нафту, включаючи Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожен з яких перевіз понад чотири мільйони барелів російської нафти у 2024 році.

Подробиці – в новині.

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шортлисти в 10 категоріях для 97-ї премії “Оскар”.

У категорії “Документальний повнометражний фільм” до шортлиста увійшла стрічка “Порцелянова війна” про війну в Україні. Загалом у цій категорії було прийнято 169 фільмів, з яких обрали 15 стрічок.

На жаль, до шортлиста не потрапив іронічний детектив Філіпа Сотниченка “Ля Палісіада”, який український оскарівський комітет висунув цю стрічку претендентом від України.

У категорії “Документальний короткометражний фільм” до шортлисту пробилась “Once upon a Time in Ukraine”. У цій категорії було прийнято 104 фільми.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!