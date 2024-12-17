Росіяни атакували за день сім громад Сумщини

Сьогодні, 17 грудня російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Хутір-Михайлівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 123 вибухи.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили дронами та артилерією, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Краснопільську громаду армія РФ атакувала дронами, мінометами, артилерією та з БМП.

По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів та з АГС.

Білопільську та Хутір-Михайлівську громади окупанти атакували дронами, Хотінську - з СПГ-9, а Есманьську - з мінометів.