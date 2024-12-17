Сирський: росіяни значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому і Времівському напрямках

Крім того, третю добу ворог проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області РФ.

Російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому і Времівському напрямках.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час онлайн-виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Також ворог активізувався на Курщині, використовуючи північнокорейців.

«Станом на 17 грудня Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 кілометрів. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області з метою витіснити підрозділи Сил оборони України з території РФ. Активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат», - розповів Сирський.

Головком додав, що українські захисники «стійко тримають визначені рубежі, знищують особовий склад і техніку ворога, за що я вдячний солдатам, сержантам та офіцерам».