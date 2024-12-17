Львів і Харків підписали угоду про співпрацю: "разом ми покажемо силу єдності"

Міста об’єднають свій потенціал для участі в європейських програмах та залучення міжнародних ресурсів.

Львів і Харків підписали угоду про співпрацю, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Підписали угоду про співпрацю з мером Харкова Ігорем Тереховим. Домовилися працювати пліч-о-пліч, щоб наростити міжнародну підтримку для відновлення та розвитку українських громад, зокрема, звичайно, Харкова”, ‒ зазначив очільник західноукраїнського міста.

Він додав, що оскільки Україна є кандидатом на вступ до ЄС, міста об’єднають свій потенціал для участі в європейських програмах та залучення міжнародних ресурсів.

“Харків – перша столиця України. Львів – культурна столиця. Разом ми покажемо силу єдності, відбудуємо наші громади та створимо нові можливості для майбутнього. Львів та Харків разом”, ‒ сказав Садовий.