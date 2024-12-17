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Захисники збили 20 "шахедів", ще 10 локаційно втрачені

Всього росіяни застосували 31 ударний дрон.

Захисники збили 20 "шахедів", ще 10 локаційно втрачені
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Захисники неба збили 20 ворожих ударних дронів із 31-го запущеного Росією. 10 безпілотників локаційно втрачені. Район запусків дронів – це Брянськ та Орел у РФ.

Як повідомили у Повітряних силах, станом на 12.00 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БпЛА – в повітрі.

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Фото: Повітряні сили

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