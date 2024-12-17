Уряд виділив на харчування дітей у школах 2,6 млрд гривень від Єврокомісії

На забезпечення харчування дітей у школах виділили понад 2,6 млрд гривень, наданих Єврокомісією.
Про це очільник уряду Денис Шмигаль написав у телеграмі.
Він зазначив, що це дозволить надати безкоштовне гаряче харчування для дітей початкових класів у закладах середньої освіти з урахуванням їхніх потреб.
Ініціатива реалізується в межах програми «Зимової підтримки» українців.
"Наступного року ми плануємо розширити її на всіх школярів", – додав Шмигаль.
- Від жовтня цього року учні початкових класів по всій Україні харчуються безкоштовно. На це виділили 2 млрд гривень.
- Згодом на це перенаправили ще 268 млн грн.
- А наступний рік у державному бюджеті передбачили 2,9 млрд грн на харчування школярів та ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків.