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Уряд виділив на харчування дітей у школах 2,6 млрд гривень від Єврокомісії

Ініціативу реалізують в межах програми «Зимової підтримки» українців. 

Уряд виділив на харчування дітей у школах 2,6 млрд гривень від Єврокомісії
Фото ілюстративне
Фото: nus.org.ua

На забезпечення харчування дітей у школах  виділили понад 2,6 млрд гривень, наданих Єврокомісією.

Про це очільник уряду Денис Шмигаль написав у телеграмі.

Він зазначив, що це дозволить надати безкоштовне гаряче харчування для дітей початкових класів у закладах середньої освіти з урахуванням їхніх потреб.

Ініціатива реалізується в межах програми «Зимової підтримки» українців. 

"Наступного року ми плануємо розширити її на всіх школярів", – додав Шмигаль. 

  • Від жовтня цього року учні початкових класів по всій Україні харчуються безкоштовно. На це виділили 2 млрд гривень. 
  • Згодом на це перенаправили ще 268 млн грн. 
  • А наступний рік у державному бюджеті передбачили 2,9 млрд грн на харчування школярів та ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків.
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