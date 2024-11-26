Шмигаль: ще 268 млн грн перенаправлено на безкоштовне харчування учнів початкових класів

На наступний рік у державному бюджеті передбачили 2,9 млрд грн на харчування школярів та ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ще 268 млн грн було перенаправлено на безкоштовне гаряче харчування учнів початкових класів.

Про це він повідомив 26 листопада під час засідання Кабміну.

Він зазначив, що раніше спрямували на місця 2 млрд грн. На наступний рік у державному бюджеті передбачили 2,9 млрд грн на харчування школярів та ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків.

Прем’єр зауважив, що президент поставив завдання забезпечити безкоштовне харчування для учнів всіх класів. “Для цього будемо шукати можливості та ресурси”, – зазначив прем’єр.