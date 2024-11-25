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У тимчасово окупованому Криму росіяни вчать школярів за методичками ПВК "Вагнер"

На уроках дітей навчають, як правильно стріляти в живих людей.

У тимчасово окупованому Криму росіяни вчать школярів за методичками ПВК "Вагнер"
Фото: рух опору "Жовта стрічка"

Росіяни вчать кримських школярів як правильно стріляти в людей за методичками ПВК "Вагнер". 

Про це інформує рух опору "Жовта стрічка".

Як розповідають активісти руху опору, у школах тимчасово окупованого Сімферополя під час навчальних процесів використовують методички ПВК "Вагнер". Окрім цього, викладачі пояснюють дітям, що "полоненими займатися муторно, краще вбивати їх одразу". 

Активісти опублікували фотографії матеріалів, які, за їхніми ствердженнями, використовують у навчальних закладах окупованого Криму. На фото детальні інструкції, як стріляти в умовах поганої видимості та по обʼєктах, що рухаються.

Фото: рух опору "Жовта стрічка"

"А потім виникають питання, чому в росії так розповсюджені випадки стрілянини у школах. Як може бути по іншому, коли мілітаризація дітей перевищує усі рамки?", — ідеться у повідомленні руху опору.

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