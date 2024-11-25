Росіяни вдарили КАБами по Дергачівській громаді Харківщини

Відомо, що внаслідок ударів по Слатиному незначних пошкоджень зазнали щонайменше 3 приватних домоволодіння. Декілька місцевих мешканців отримали гостру реакцію на стрес.

"Окупанти завдали декілька ударів КАБами в районі Слатиного", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Російська армія завдали ударів по Дергачівській громаді на Харківщині КАБами, наслідки з'ясовуються.

Люди отримали гостру реакцію на стрес.

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