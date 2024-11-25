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Росіяни вдарили КАБами по Дергачівській громаді Харківщини

Люди отримали гостру реакцію на стрес.

Росіяни вдарили КАБами по Дергачівській громаді Харківщини

Російська армія завдали ударів по Дергачівській громаді на Харківщині КАБами, наслідки з'ясовуються.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Окупанти завдали декілька ударів КАБами в районі Слатиного", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок ударів по Слатиному незначних пошкоджень зазнали щонайменше 3 приватних домоволодіння. Декілька місцевих мешканців отримали гостру реакцію на стрес.

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