Росіяни вранці понеділка вдарили ракетами по Одесі. За оновленими даними, поранені щонайменше 11 людей. Госпіталізовані вісім.
Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
" Врятували 5 людей. Пошкоджено недіючу адмінбудівлю банку, 8 житлових будинків і 8 автівок", – повідомили в ДСНС.
За попередніми даними, удару росіяни завдали "Іскандер-М".
Голова ОВА Олег Кіпер додав, що також постраждала стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці, школа та спортивна зала університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях.
Повітряні сили повідомляли про балістичну загрозу з півдня.
- Кількома годинами раніше російська армія вдарила по центру Харкова. "Приліт" відбувся в землю у дворах будинків. Поранені 19 людей, горіли три авто, ушкоджено фасад нежитлової будівлі і вікна в житлових.