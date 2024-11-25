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Ворог завдав ракетного удару по Одесі. Є поранені (оновлено)

Є дані про потерпілих. 

Наслідки обстрілу середмістя Одеси
Фото: тг-канал Олег Кіпер/Одеська ОВА
Наслідки обстрілу середмістя Одеси

Росіяни вранці понеділка вдарили ракетами по Одесі. За оновленими даними, поранені щонайменше 11 людей. Госпіталізовані вісім.

Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. 

" Врятували 5 людей. Пошкоджено недіючу адмінбудівлю банку, 8 житлових будинків і 8 автівок", – повідомили в ДСНС. 

За попередніми даними, удару росіяни завдали "Іскандер-М". 

Голова ОВА Олег Кіпер додав, що також постраждала стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці, школа та спортивна зала університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях. 

Наслідки удару по місту
Фото: Одеська ОВА в Telegram
Наслідки удару по місту

Наслідки обстрілу середмістя Одеси
Фото: тг-канал Олег Кіпер/Одеська ОВА
Наслідки обстрілу середмістя Одеси

Наслідки обстрілу середмістя Одеси
Фото: тг-канал Олег Кіпер/Одеська ОВА
Наслідки обстрілу середмістя Одеси
Наслідки обстрілу середмістя Одеси
Фото: тг-канал Олег Кіпер/Одеська ОВА
Наслідки обстрілу середмістя Одеси

Повітряні сили повідомляли про балістичну загрозу з півдня. 

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