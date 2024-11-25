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Уночі Сили ППО збили 71 російський безпілотник зі 145

71 БпЛА - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ, ще один полетів у бік Білорусі. 

Уночі Сили ППО збили 71 російський безпілотник зі 145
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 25 листопада російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed" та дронами невстановленого типу із напрямків - Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) і Криму.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

Станом на 11:00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Загалом було виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА. 71 БпЛА - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі. Інформація оновлюється.

Протягом дня 24 листопада, з 10:00 по 17:30, ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69. 

"Оскільки ворог постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників, формат подачі інформації про результати бойової роботи ППО може змінюватись. Адже раніше атаки «шахедів» здійснювались лише у нічний час - в темну пору доби. Зараз противник застосовує ударні БпЛА і протягом дня", - зазначили в Командуванні Повітряних сил.

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