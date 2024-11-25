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СБУ затримала клірика УПЦ МП, який шпигував за оборонцями Харкова

43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року.

СБУ затримала клірика УПЦ МП, який шпигував за оборонцями Харкова
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється у роботі на російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затриманий "зливав" інформацію про Сили оборони в регіоні. Зокрема, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова. Також протоієрей відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової.

Отриману інформацію клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом.

Росіяни планували використати ці розвіддані для підготовки ракетно-бомбових ударів. 

За даними слідства, 43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року. Він народився у Мелітополі і протягом 2009-2018 року перебував на території РФ. Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ  МП  та був призначений настоятелем місцевого храму.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.

Фото: СБУ

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми. 

Раніше на Житомирщині клірик УПЦ  МП  отримав підозру у виправдовуванні російської агресії. 

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