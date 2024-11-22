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У Миколаєві працівник облтеплоенерго працював на ФСБ і коригував удари по місту

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили зрадника і затримали.

У Миколаєві працівник облтеплоенерго працював на ФСБ і коригував удари по місту
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів росіян по Миколаєву.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожим агентом виявився 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго. До "уваги" агресора він потрапив через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після інструктажу чоловік приступив до розвідування місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. На власному авто він об’їжджав територію міста та прилеглих районів і приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли бути українські захисники. Також чоловік намагався "втемну" випитувати потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих під виглядом побутових розмов.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили зрадника  і затримали за місцем проживання.  Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із встановленим Телеграм-каналом, через який він  спілкувався з ФСБ.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).  Йому загрожує до 12 років тюрми. 

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