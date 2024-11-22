Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
ГоловнаСуспільствоВійна

Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 32

Серед них – двоє дітей.

Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 32
Наслідки обстрілу Кривого Рогу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість поранених унаслідок учорашнього удару Росії по Кривому Розі зросла до 32. Серед них є двоє дітей.

Госпіталізованими залишаються 12 потерпілих, зокрема дитина. Двоє дорослих мають важкий стан, повідомив мер міста у Telegram. 

"Шановні земляки, загроза ракетних та дронових атак зберігається, тому дотримуйтесь всіх правил повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють", – додав мер. 

  • Російська армія вдарила по Кривому Рогу вчора вранці. Ворог поцілив по адмінбудівлі та будинках. Удар росіяни провели незадовго після того, як атакували обласний центр новою балістичною ракетою. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies