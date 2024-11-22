Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 32

Кількість поранених унаслідок учорашнього удару Росії по Кривому Розі зросла до 32. Серед них є двоє дітей.

Госпіталізованими залишаються 12 потерпілих, зокрема дитина. Двоє дорослих мають важкий стан, повідомив мер міста у Telegram.

"Шановні земляки, загроза ракетних та дронових атак зберігається, тому дотримуйтесь всіх правил повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють", – додав мер.