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У Краснодарі велика пожежа: місцеві писали про вибухи

Влада запевняє, що "горить очерет".

У Краснодарі велика пожежа: місцеві писали про вибухи
Фото: X

Поблизу російського Краснодара розпочалася масштабна пожежа: вогонь видно з віддалених частин міста, у небі величезна заграва.

Як стверджують місцеві жителі у мережі, загоряння розпочалося після того, як пролунали два вибухи. 

Проте влада має свою версію подій: у МНС республіки Адигея заявили, що на 12-ому кілометрі траси Краснодар - Новоросійськ нібито всього лише "палає очерет, а загрози об'єктам життєзабезпечення та населенню немає". 

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