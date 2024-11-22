У Краснодарі велика пожежа: місцеві писали про вибухи

Поблизу російського Краснодара розпочалася масштабна пожежа: вогонь видно з віддалених частин міста, у небі величезна заграва.

Як стверджують місцеві жителі у мережі, загоряння розпочалося після того, як пролунали два вибухи.

Проте влада має свою версію подій: у МНС республіки Адигея заявили, що на 12-ому кілометрі траси Краснодар - Новоросійськ нібито всього лише "палає очерет, а загрози об'єктам життєзабезпечення та населенню немає".