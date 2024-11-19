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ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії

Ціль успішно вражено у Брянській області.

ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ATACMS
Фото: mil.in.ua

У ніч на 19 листопада, Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії. 

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у Силах оборони, а також журналіст Юрій Бутусов. 

"Справді, вперше використали ATACMS для удару по території РФ. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області, він був успішно уражений", – відзначило джерело.

Видання зазначає, що об’єкт у населеному пункті Карачев знаходиться недалеко від Брянська та в близько 130 км від кордону України.

Зі свого боку, журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела Цензор.Нет повідомив, що “Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена”.

“Сьогодні вперше в історії ЗС України завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США”, – написав він. 

На його думку, початок далекобійних ударів по РФ не призведе до швидкого перелому у війні, але завдасть значних втрат тиловим обʼєктам російської армії, ускладнить маневр та логістику російської армії у прикордонних районах, змусить ще більше розтягнути засоби ППО, ворог буде під прицілом на сотні кілометрів вглиб Росії.

  • У ніч на вівторок Сили оборони завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області Росії. Станом на 02.30 зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. У Генштабі додали, що ураження ворожих складів боєприпасів триватиме. 
  • Вже сьогодні Росія оновила ядерну доктрину і тепер розцінюватиме як причину для ядерної атаки неядерні удари.
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