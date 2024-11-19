У ніч на 19 листопада, Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у Силах оборони, а також журналіст Юрій Бутусов.

"Справді, вперше використали ATACMS для удару по території РФ. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області, він був успішно уражений", – відзначило джерело.

Видання зазначає, що об’єкт у населеному пункті Карачев знаходиться недалеко від Брянська та в близько 130 км від кордону України.

Зі свого боку, журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела Цензор.Нет повідомив, що “Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена”.

“Сьогодні вперше в історії ЗС України завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США”, – написав він.

На його думку, початок далекобійних ударів по РФ не призведе до швидкого перелому у війні, але завдасть значних втрат тиловим обʼєктам російської армії, ускладнить маневр та логістику російської армії у прикордонних районах, змусить ще більше розтягнути засоби ППО, ворог буде під прицілом на сотні кілометрів вглиб Росії.