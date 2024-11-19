Посол України в Ізраїлі підтримав ініціативу передачі Україні захопленої у “Хезболли” зброї російського виробництва

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтримав ініціативу передачі Україні захопленої у “Хезболли” зброї російського виробництва, повідомляє The Times of Israel.
Корнійчук зауважив, що Ізраїль і Україна стикаються з тим самим ворогом. Посол високо оцінює пропозицію заступниці міністра закордонних справ Шаррен Хаскель передати Україні будь-яку зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані, смузі Гази чи на Західному березі.
“Я вітаю цю пропозицію і сподіваюся, що Держава Ізраїль її схвалить”, – йдеться у заяві Євгена Корнійчука.
Він зазначив, що вироблена в Росії зброя, яка знаходиться в руках терористичних організацій, доводить, що Росія підтримує і заохочує Іран, “Хезболлу” і ХАМАС і всіх тих, хто прагне вбивати ізраїльських громадян і солдатів.
“Що ще має статися, щоб Держава Ізраїль прокинулася і усвідомила, що Росія діє агресивно проти Ізраїлю за лаштунками, через партнерів по осі зла, і що Україна та Ізраїль воюють точно з одними ворогами”, – написав Корнійчук.
Видання зазначає, що ізраїльські уряди відмовлялися відправляти зброю в Україну протягом всієї війни, і, попри пропозицію Хаскель, немає жодних ознак того, що політика зміниться.
- Нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїль під час наземної операції в південному Лівані виявив велику кількість запасів російської зброї. Це підтверджує його давні підозри щодо посилення бойової спроможності "Хезболли" за допомогою сучасного російського озброєння. Ймовірно, бойовики отримували зброю із Сирії, де Росія зберігає певні запаси.
- Активні бої між Ізраїлем і "Хезболлою" почалися на тлі війни ізраїльтян і терористів ХАМАС, які напали на них у жовтні 2023-го. ЦАХАЛ продовжує бити по об'єктах "Хезболли" в Лівані, зокрема в столиці.