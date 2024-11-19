Посол України в Ізраїлі підтримав ініціативу передачі Україні захопленої у “Хезболли” зброї російського виробництва

З такою ініціативою виступила заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель. Однак наразі Ізраїль продовжує дотримуватися колишньої політики та утримується від постачання зброї Україні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтримав ініціативу передачі Україні захопленої у “Хезболли” зброї російського виробництва, повідомляє The Times of Israel.

Корнійчук зауважив, що Ізраїль і Україна стикаються з тим самим ворогом. Посол високо оцінює пропозицію заступниці міністра закордонних справ Шаррен Хаскель передати Україні будь-яку зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані, смузі Гази чи на Західному березі.

“Я вітаю цю пропозицію і сподіваюся, що Держава Ізраїль її схвалить”, – йдеться у заяві Євгена Корнійчука.

Він зазначив, що вироблена в Росії зброя, яка знаходиться в руках терористичних організацій, доводить, що Росія підтримує і заохочує Іран, “Хезболлу” і ХАМАС і всіх тих, хто прагне вбивати ізраїльських громадян і солдатів.

“Що ще має статися, щоб Держава Ізраїль прокинулася і усвідомила, що Росія діє агресивно проти Ізраїлю за лаштунками, через партнерів по осі зла, і що Україна та Ізраїль воюють точно з одними ворогами”, – написав Корнійчук.

Видання зазначає, що ізраїльські уряди відмовлялися відправляти зброю в Україну протягом всієї війни, і, попри пропозицію Хаскель, немає жодних ознак того, що політика зміниться.