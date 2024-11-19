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Захисники збили 51 із 87 запущених РФ ударних безпілотників

ППО працювала у 9 областях.

Захисники збили 51 із 87 запущених РФ ударних безпілотників
Фото: EPA/UPG

У ніч на 19 листопада Сили протиповітряної оборони збил над Україною 51 ворожий ударний безпілотник. ППО працювала у 9 областях. 

Про це повідомили у Повітряних силах.

Противник атакував 87-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел, що в РФ та із окупованого Криму.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Станом на ранок 19 листопада один БпЛА все ще знаходиться в повітряному просторі України, бойова робота триває.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. 

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