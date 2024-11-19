​​Тисяча і одна ніч

Пів року навколо України ходили ворожі хмари, потроху збиваючись у БТГр, і вранці 24 лютого 2022 року росіяни розпочали масштабне вторгнення , що стало кульмінацією періоду напруженості й гібридної агресії з боку РФ, яка розпочалася з анексії Криму у 2014 році. Війна швидко переросла в найбільший конфлікт у Європі після Другої світової війни, остаточно зруйнувавши глобальну систему безпеки та сильно вплинувши на безпеку, політику й економіку всього світу.

Фото: facebook/Міноборони РФ Переміщення техніки окупантів перед початком великої війни

Недоімперія остаточно усвідомила, що без України вона куца й абсолютно непрезентабельна, що їй треба зберегти свій вплив на пострадянському просторі, перешкоджаючи зближенню України із західними інституціями, такими як НАТО та Європейський Союз. Україна ж має стратегічний інтерес у захисті свого суверенітету й незалежності, прагне інтеграції з ЄС та НАТО, аби забезпечити власну безпеку. Західні країни, зокрема США та держави Європейського Союзу, зацікавлені в стабільності регіону, захисті міжнародного права та стримуванні агресивної політики Росії.

На східному кордоні України по цивілізаційному розламу між світлом і пітьмою, православ’ям московського розливу і християнством у його світовому розумінні схрестили мечі Цивілізація і Зло. Подальші події показали, що війна триває в екзистенційному вимірі: Україна виборює не лише щасливе майбутнє, а й право на існування, як нація і держава, наш ворог — право залишатися одним з полюсів сили, без чого, швидше за все, далі існувати не буде.

Фото: EPA/UPG Наступ армії РФ, колона техніки пересувається по території України, лютий 2022.

Фото: ХОДА Харківська облдержадміністрація після влучення ворожої ракети 1 березня 2022 року.

24 лютого 2022 року Росія масштабно вдерлася з півночі, сходу та півдня України, зануривши в хаос війни Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь й інші ключові міста. Початковий план включав швидке захоплення столиці та встановлення проросійського режиму. Українці піднялися для відсічі агресору. Перші бої. Перші втрати. Перші здобутки. Зусиллями оборонців Гостомельського аеропорту (зокрема: десантників 80 бригади, нацгвардійців 4 бригади, зведеного стрілецького батальйону курсантів Житомирського військового інституту, бійців 114 бригади ТрО, спецпризначенців) російський план захоплення аеропорту й подальшої висадки штурмового ешелон, щоб створити повітряний міст і сформувати тактичну групу для ривка на Київ, зазнав фіаско. Значна частина наших — солдати-строковики, курсанти, тероборонці, котрі ввечері 23-го лягали спати ще цивільними. Саме вони подарували Україні маленьку надію на перемогу.

Фото: facebook/Бригада швидкого реагування Національної гвардії України Нацгвардійці з прапором своєї бригади, пошматованим уламками після бою за Гостомель.

Далі був успішний контрнаступ Сил оборони на Київщині у квітні 2022 року, який викинув російські війська за кордон. За інерцією ворог відкотився з Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини. З боліт почали щось бубоніти про «жест доброї молі».

Наступними важливими подіями стали звільнення Харківщини у вересні 2022 року й Херсона в листопаді 2022 року. Ці успіхи зміцнили моральний дух українських захисників і показали ефективність стратегії Сил оборони.

Фото: Тарас Ібрагімов / Суспільне Чоловік з прапором України стоїть на авто, люди святкують звільнення міста від Росії. Херсон, 12 листопада 2022 року.

Серед ключових військових операцій варто виділити оборону Маріуполя, яка тривала майже три місяці й стала символом героїзму українських захисників. Більшість тих, хто мусив здатися в полон по завершенні оборони, й досі там. І зусилля для їх повернення недостатні.

Слід згадати битву за Сіверськодонецьк і Лисичанськ у 2022 році — важке випробування для українських сил. Контрнаступ на Харківщині й звільнення Ізюма стали важливими стратегічними перемогами. Але були й болючі відступи з Лимана, Бахмута, Авдіївки, невдалий наступ на Запоріжжі на початку літа 2023-го.

Фото: Макс Левін Бої за Київщину.

Україна вмивається кров’ю щодоби, втрачаючи цвіт нації. Військові втрати закриті зі зрозумілих причин. Тримаємо в пам’яті, що 25–30% поранених — люди, що втратили кінцівки, зір, рухомість, з важкими порушеннями когнітивних здібностей.

Геноцидні практики ворога (і мова не лише про Бучу, Ірпінь, Ізюм, Маріуполь, сотні інших окупованих міст і містечок) постійно накручують лічильник втрат серед цивільних: десятки тисяч українців загинули, сотні тисяч поранені, втратили домівки або стали жертвами обстрілів й атак.

надано ОПУ

Війна спричинила масштабну гуманітарну кризу. Понад вісім мільйонів людей змушені залишити свої домівки й виїхати за кордон, шукаючи безпеки. Ще більше стали внутрішніми переселенцями, що створило значний тиск на соціальну інфраструктуру країни. Соціальна криза, проблеми медичного забезпечення та психологічні травми є постійними викликами для населення.

Фото: Надано ОПУ

Фото: EPA/UPG Знищений дитсадок на Харківщині.

Війна завдала масштабних збитків інфраструктурі України. Агресор зруйнував або пошкодив майже 158000 житлових будинків. Загальні збитки у сфері житла оцінюють у $54.4. Росія зруйнувала 365 шкіл, а загалом пошкодила або знищила близько 2000 закладів середньої освіти, майже 200 медичних закладів, 346 мостів, 24000 км доріг. Збитки енергетичного сектору України перевищили $56 млрд. З них прямі становлять понад $16,1 млрд, зокрема: руйнування об'єктів генерації електричної енергії ($8,5 млрд), магістральних ліній передачі ($2,1 млрд) та нафтогазової інфраструктури ($3,3 млрд). Ворог окупував 157 000 км² (26 %) території держави, втрачене Азовське море.

Фото: EPA/UPG Об'єкт критичної інфраструктури, пошкоджений внаслідок обстрілів РФ на Івано-Франківщині.

Але ж Сили оборони звільнили 70000 км² (40 %), загарбаних агресором. Офіцери й солдати щохвилини творять дива і демонструють видатні приклади мужності. Ми легко пригадаємо десятки імен медійно розкручених героїв, але ж їх у сотні разів більше. Лейтенант Віталій Сапило, командир танкового взводу, 21 рік, знищив 30 одиниць ворожої техніки, перш ніж загинути від авіанальоту. Герой України посмертно. Командир танкового взводу лейтенант Євген Пальченко прикрив вихід свого взводу з оточення в березні 2022 року. Командир механізованого взводу старший лейтенант Олександр Кузьменко в серпні 2022 року навіть після важкого поранення продовжив керувати боєм, завдяки чому утримали опорний пункт на стратегічно важливій висоті.

Фото: Diego Herrera Бої за Горенку / Ірпінь.

Волонтерський рух в Україні став критично важливим під час війни, особливо в підтримці армії та допомозі цивільним, зокрема вимушеним переселенцям. Волонтери виконують різноманітні ролі, від збору й розподілу гуманітарки до безпосередньої допомоги на фронті. Волонтерські об’єднання не тільки долучаються до розв'язання нагальних потреб, але й мають на меті сприяти довгостроковій стійкості громад та відновленню України після війни. Вони яскравий приклад солідарності й ресурсності, що допомогло Україні пережити найважчі часи.

Фото: vin.gov.ua Центр волонтерської допомоги

Станом на кінець 2024 року війна в Україні триває і створює серйозні військові й гуманітарні наслідки. Російська армія займає близько 26 % території країни, зокрема, важливі промислові й стратегічні райони на сході та півдні. Окупація Криму, частини Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей ставить під загрозу не лише суверенітет, а й майбутній розвиток країни. Українські Збройні сили активно стримують агресора. Бої тривають, і війна має характер затяжної.

Перспективи завершити війну непевні. Політичне рішення залежить від багатьох факторів: внутрішнього розвитку в Україні, позиції міжнародних партнерів, стратегії РФ. Міжнародна підтримка України з боку західних країн, зокрема США та Європейського Союзу, забезпечує стабільно військові постачання й фінансову допомогу. Однак окуповані території, зокрема Крим, не дають підстав швидко перейти в дипломатичну площину, аби припинити війну.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський під час Саміту миру, 16 червня 2024 р.

Довгострокові наслідки для України, Європи та світу будуть значними. Для нас це означатиме не лише фізичне відновлення, а й психологічне: війна залишить глибокі шрами на поколіннях українців, багато хто пережив важкі випробування, втрату близьких. Війна спричинила значну міграцію як по Україні, так і за її межі, зокрема до Європи. Це додатково навантажує економічні системи інших країн.

Для Центральної та Східної Європи війна створює нові загрози безпеці, поглиблюючи військові й політичні розриви між РФ і західним світом. Це може призвести до змін у глобальних політичних альянсах і перерозподілу впливу, у контексті НАТО та ЄС зокрема. На глобальному рівні конфлікт уже змінив геополітичну ситуацію, посилюючи конкуренцію за ресурси та змінюючи торгові шляхи, наприклад, у Європі та в Азії.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Після 1000 днів повномасштабної війни витривалість і незламність України залишаються очевидними. Попри численні труднощі, серед яких загибель тисяч цивільних, майже повна руйнація енергетичної інфраструктури й постійні загрози ракетно-авіаційних ударів, рішучість України не зламана. Цивільні, військові й волонтери демонструють надзвичайну відвагу й рішучість. Країна не лише виживає, але й продовжує боротьбу.