"Ми вдячні кожному, хто продовжує боротися. Ми віримо в кожного, хто підтримує нашу армію", - наголосили військові.

5 окрема штурмова Київська бригада Сухопутних військ ЗСУ оприлюднила відеоролик про свою діяльність із нагоди 1000-го дня повномасштабного вторгнення Росії.

Як ідеться у дописі на сторінках бригади у соцмережах, ця тисяча днів показала всьому світу, що Україна не здається. Військові висловили вдячність усім, хто віддав своє життя за свободу держави.

«Кожен із цих днів ми разом стояли проти ворога, разом тримали стрій, разом йшли вперед. Кожен із нас, від бійця на передовій до волонтера в тилу, є частиною цієї великої боротьби... Ми пам’ятаємо кожного героя, який віддав своє життя за нашу свободу. Ми вдячні кожному, хто продовжує боротися. Ми віримо в кожного, хто підтримує нашу армію», - наголосили у бригаді.

Військові зауважили, що ці дні стали випробуванням для кожного. «Але ми знаємо, чому стоїмо. Знаємо, заради чого боремося. І знаємо, що перемога буде за нами», - підкреслили у бригаді.