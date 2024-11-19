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Внаслідок російського обстрілу на Нікопольщині отримала поранення мирна мешканка

Також на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Криворізький район.

Внаслідок російського обстрілу на Нікопольщині отримала поранення мирна мешканка
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 19 листопада 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 19 листопада, російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, поранення отримала 46-річна жінка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни били по населеним пунктам області артилерією та з РСЗВ “Град”, а також дронами. Загарбники атакували Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. 

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Внаслідок обстрілів у громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінія електропередач, заправка та подвір'я однієї з гімназій. 

Крім того, армія РФ з артилерії вдарила по Зеленодольській громаді Криворізького району. Фахівці обстежують територію, але відомо, що минулося без жертв.

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