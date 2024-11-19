Внаслідок російського обстрілу на Нікопольщині отримала поранення мирна мешканка

Також на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Криворізький район.

Сьогодні, 19 листопада, російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, поранення отримала 46-річна жінка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни били по населеним пунктам області артилерією та з РСЗВ “Град”, а також дронами. Загарбники атакували Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади.

Внаслідок обстрілів у громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінія електропередач, заправка та подвір'я однієї з гімназій.

Крім того, армія РФ з артилерії вдарила по Зеленодольській громаді Криворізького району. Фахівці обстежують територію, але відомо, що минулося без жертв.