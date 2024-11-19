ЄС планує спрямувати 1,4 млрд євро доходів із заморожених активів РФ на військові закупівлі для України

На початку наступного року матеріалів передадуть на 1,9 млрд євро.

Євросоюз планує використати 1,4 млрд євро доходів із заморожених російських активів для закупівлі військових матеріалів для України. Їх доставлять до кінця цього року.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає «Укрінформ».

На початку наступного року матеріалів передадуть на 1,9 млрд євро.

Крім того, Пісторіус підтвердив рішення про передачу нашій державі чотирьох тисячі ШІ-дронів.

Міністр вважає, що це «дуже важливий «актив» для ЗСУ не лише для того, щоби захищатися, але й атакувати російську логістику».

Пісторіус додав, що наразі українська армія має майже таку ж кількість боєприпасів, як і українська. Мільйон боєприпасів від ЄС майже весь доставили на фронт, третина витрат припала на ФРН.